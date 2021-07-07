14 июля начнется судебный процесс над экс-главой волгоградского следкома Музраевым

Фото: СКР по Волгоградской области.

Стала известна дата открытого судебного процесса над экс-главой волгоградского следкома Михаилом Музраевым, обвиняемым в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. Заседание состоится 14 июля в 10:00 в Южном военном окружном суде Ростова-на-Дону. На предварительное слушание, которое прошло 6 июля, генерала не привезли – он остался в СИЗО Лефортово и участвовал по видеосвязи. Адвокат Владимир Семенцов рассказал «КП-Волгоград», что подготовил ряд ходатайств. Их отклонили.

— По итогам предварительного слушания по уголовному делу в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. судом принято решение об отказе в удовлетворении указанных в постановлении ходатайств защитников об исключении доказательств и о возвращении уголовного дела прокурору, а также о вызове в судебное заседание дополнительных свидетелей, истребовании вещественных доказательств, иных документов и сведений, - рассказали пресс-службе суда.