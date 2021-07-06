Экс-главу волгоградского следкома Михаила Музраева не привезли на суд в Ростов

Фото: СКР по региону.

Сегодня, 6 июля, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится предварительное заседание по громкому делу экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева, которого обвиняют в поджоге дома губернатора. Генерала задержали два года назад, все это время он находился в СИЗО Лефортово, читал порядка 80 томов с доказательствами. К сегодняшнему дню его должны были этапировать из Москвы, однако судья решил оставить Музраева в Москве.

- Мы уже приехали в Ростов-на-Дону. Но предварительное заседание решили провести без моего подзащитного, он остался в «Лефортово». Заседание пройдет в формате видеоконференции, - рассказал «КП-Волгоград» адвокат Владимир Семенцов.

Сегодня судья продлит срок ареста, назначит дату следующего заседания и выслушает ходатайства стороны защиты.

Напомним, Музраева обвиняют по трем статьям - «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

В ноябре 2016 года стало известно о том, что кто -то пытался сжечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. До 2019 года об этом случае не говорили, но в 2019-ом ФСБ впервые раскрыла подробности преступления. Силовики вышли на предполагаемых заказчиков - Михаила Музраева и Владимира Зубкова (криминального авторитета и владельца скандальной усадьбы "Сосновый бор").