Майки с фанатской кричалкой: «Ротор» представил форму на сезон-2021/2022

Фото: СК "Ротор"

Уже сегодня, 10 июля, «Ротор» проведет матч 1-го тура первенства ФНЛ с «Текстильщиком». И в день игры волгоградский клуб представил своим болельщикам форму на сезон 2021/2022 годов. Видеоролик с презентацией трех комплектов «Ротор» опубликовал в социальных сетях. Футболисты волгоградской команды в новом игровом году будут выступать в синем, темно-синем и черном комплектах. Такие же цвета использовались для экипировки, которая была у клуба в «РПЛ».

На груди у футболистов «Ротора» снова будет написано название клуба на латинице. В прошлом сезоне на майках был логотип букмекерской конторы. Также на новой форме, рядом с гербом, нашлось место для кричалки волгоградских фанатов:

Смотреть видеосюжет Волгоградский "Ротор" представил форму на сезон 2021/2022 годов

«Пусть снега, летний зной или град,

Мы прославим родной Волгоград,

Пусть повсюду про нас говорят,

И сердца наши страстью горят!»

Напомним, первый официальный матч после вылета из РПЛ волгоградская команда проведет в субботу. 10 июля в 19.00 на «Волгоград Арене» «Ротор» примет «Текстильщик» из Иваново. Прогноз «КП-Волгоград» на эту встречу. Для болельщиков из южных районов города электрички сделают дополнительные остановки рядом со стадионом.