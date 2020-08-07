«Ротор» нашел крупного спонсора

Теперь логотип спонсора будет на груди у футболистов. Фото: СК "Ротор"

Наконец, стало известно, кто будет партнером команды «Ротор» в предстоящем сезоне премьер-лиги. У некоторых болельщиков даже были опасения, что сине-голубые не смогут найти крупного спонсора. Но по словам генерального директора Андрея Рекчинского, клуб выбирал надежную компанию с проверенной репутацией. Таковой оказалась авторитетная букмекерская контора «Марафонбет».

По контракту, логотип партнера футболисты разместят на груди на форме – новую форму СК уже представил в своем ролике в соцсетях. Правда, болельщики тут же отреагировали на новость: они думают, что так потеряется надпись СК «Ротор». Но это обычная практика.

Также спонсорство даст возможность проводить многочисленные акции для болельщиков клуба. Ну а в ответ «Ротор» разместит баннеры букмекерской конторы на стадионе.

Кстати, до этого «Марафонбет» финансировал московское «Динамо». Контракт был на 60 миллионов рублей. Сумма партнерства с волгоградской командой не озвучивается и пока держится в секрете.

- Среди российских клубов «Ротор» стал единственным партнером данной букмекерской конторы, у которой за плечами большой опыт в области спонсорства. Мы рады объявить о начале сотрудничества и надеемся, что партнерство окажется долгосрочным и плодотворным, - прокомментировал контракт Андрей Рекчинский.

Напомним, первый матч «Ротора» с чемпионами страны «Зенитом» состоится на стадионе «Волгоград Арена» уже в ближайший вторник 11 августа. Играть футболисты будут в новой форме.