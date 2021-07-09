Прошлая игра на "Волгоград Арене" между "Ротором" и "Текстильщиком" была дождливой и результативной. Фото: СК "Ротор".

У футбольных команд первой лиги подходят к концу сборы. Уже 10 июля старт Футбольной национальной лиги сезона 2021/2022 годов. «Ротор» в 1-м туре на «Волгоград Арене» примет ивановский «Текстильщик». Волгоградцы после неудачного игрового года в РПЛ возвращаются во второй по значимости дивизион. И первый матч с командой, главный тренер которой ранее руководил сине-голубыми. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч 1 тура первенства ФНЛ Ротор – Текстильщик 10 июля 2021.

У большинства клубов в межсезонье проходит капитальное изменение составов. У «Ротора» после вылета из премьер-лиги прошла серьезная чистка. Клуб покинули 16 футболистов. У кого-то истек контракт, а у кого-то – арендное соглашение. Также у сине-голубых сменился тренерский штаб. Вместо Юрия Батуренко «Ротор» возглавил Дмитрий Хохлов. И на сегодняшний день команду пополнили 15 новых игроков. Волгоградским болельщикам с ними только предстоит познакомиться. У «Текстильщика» трансферов было поменьше: 9 новичков пришли, 8 футболистов покинули ивановский клуб.

На сборах «Ротор» провел всего 3 матча, в которых он одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. На счету «Текстильщика» 6 спаррингов, в которых было 2 победы, 1 ничья и 3 неудачи.

В прошлом сезоне клубы выступали в разных лигах. Спустя 16 лет «Ротор» вернулся в премьер-лигу, но выступил в элитном дивизионе очень плохо: 15-е место и вылет обратно в ФНЛ. «Текстильщик» играл в первой лиге, но не блистал. Красно-черные вели борьбу за выживание, но все же справились с задачей. Они в итоге финишировали на 15-й строчке в шести очках от зоны вылета. Руководит ивановским коллективом хорошо знакомый волгоградским болельщикам Сергей Павлов. Специалист был главным тренером сине-голубых в сезоне 2017/2018 годов. Под руководством Павлова «Ротор» впервые сыграл на «Волгоград Арене». Но в том сезоне сине-голубые заняли в ФНЛ 17-е место и чудом не вылетели во второй дивизион – тогда никто не покинул первую лигу.

В своей истории «Ротор» и «Текстильщик» играли между собой только 2 раза - в сезоне 2019/2020, который стал золотым для волгоградцев. На своем поле сине-голубые выиграли со счетом 3:2. Этот матч, прошедший под проливным дождем, стал настоящей драмой. Хозяева вырвали победу в добавленное время благодаря голу Анзора Саная. В игре в Иваново также сильнее был «Ротор» - 1:0.

Фаворитом предстоящей дуэли букмекеры выделяют «Ротор». На его победу коэффициент составляет 1,31. Ничья оценивается котировками 5,19. Коэффициент на успех «Текстильщика» составляет 7,75.

В начале сезона всегда сложно оценить реальную силу команд. Они могут находиться не в оптимальных кондициях, также футболисты могли не до конца сыграться. Вряд ли встреча на «Волгоград Арене» получится результативной. На стороне сине-голубых родные стены. Они могут помочь. Прогноз «КП-Волгоград» на матч Ротор – Текстильщик: победа хозяев со счетом 1:0.