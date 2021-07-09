Волгоградские электрички из-за футбольного матча сделают дополнительные остановки 10 июля

Две электрички сделают дополнительные остановки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские болельщики с нетерпением ждут старта нового сезона. 10 июля «Ротор», которые вернулся в ФНЛ, сыграет с «Текстильщиком». Для жителей южных районов города, которые соберутся на футбол, электрички сделают дополнительные остановки на станции «Мамаев курган», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электропоезд №6712/6711 «Шпалопропитка – Аэропорт» со станции «Шпалопропитка» отправится в путь в 17.01. На Мамаевом кургане транспорт будет в 17.59. На конечную он приедет в 18.26. На электричке жители отделенных районов Волгограда смогут уехать и домой. Электропоезд №6736/6735 «Аэропорт – Шпалопропитка» поедет со станции «Аэропорт» в 21.01. С остановки «Мамаев курган» он заберет болельщиков в 21.26. На конечную «Шпалопропитка» электричка прибудет в 22.24.

Напомним, матч 1-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком» на «Волгоград Арене» начнется 10 июля в 19.00. «КП-Волгоград» дает прогноз на эту игру.