В Волго-Ахтубинской пойме началось строительство новой трассы

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области началось строительство трассы, которое вызывало горячие споры. Подрядная организация приступила к возведение третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Среднеахтубинском районе. Его протяженность составит 14 километров. Строительство будет разбито на 3 этапа, рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. 5 июля подготовительные работы начались на первом участке, протяженность которого составит 4,5 километра.

- Все необходимые для начала строительства документы получены. В рамках первого этапа планируется возведение двух мостовых переходов через ерики Осинки и Гнилой, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну, - отметили в комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу свяжет 2 моста – через реки Волга и Ахтуба. Во время работ будет уничтожено порядка 15 тысяч деревьев Волго-Ахтубинской пойме. Власти уверяют, что заблаговременно стартовали масштабные работы по лесовосстановлению. В местных питомниках подготавливают саженцы дубов, сосен и акаций. Их высадят на территории Среднеахтубинского района. Лесной фонд пополнят свыше 200 тысяч растений.

Напомним, в Волгоградской области несколько лет длились споры сторонников и противников строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Рассматривались различные проекты новой дороги. Однако они все предусматривали вырубку нескольких тысяч деревьев.

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