Рубить надо: в Волго-Ахтубинской пойме все же спилят дубы при строительстве трассы

Как проложить дорогу, чтобы не нанести ущерб природе, не придумали. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

В Волгоградской облдуме во вторник собрались на заседание участники рабочей группы Экологического Совета. Еще в июле они договорились, что будут следить за экологической ситуацией при проектировании и строительстве третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Напомним, новая дорога, которая, без сомнения, нужна автомобилистам, пройдет по территории Волго-Ахтубинской поймы. По проекту придется вырубить более восьми тысяч деревьев, из которых 2700 штук – это дубы.

Спустя два месяца депутаты, чиновники, общественники собрались снова. Ожидалось, что за это время они нашли решение, как минимизировать ущерб природе. Может, можно сдвинуть дорогу, чтобы спасти хотя бы часть деревьев? Решение вроде бы нашли, только в новом проекте под снос пойдут 15 тысяч деревьев.

ДОРОГА ЗАГРУЖЕНА, ЛЮДИ ГИБНУТ В ДТП

Для начала все выступили в защиту дороги. Председатель Экосовета Ирина Соловьева отметила, что у существующей дороги пропускная способность 6000 машин в сутки, а проходят 30 тысяч в сутки. Многие жители, торопясь, ездят по проселочным дорогам, что еще больше вредит природе. Новая дорога должна быть.

Поддержал ее и Анатолий Васильев, глава комитета транспорта и дорожного хозяйства, и представители ГИБДД. Многие отметили, что существующая дорога в Волжский загружена в пять раз сильнее ее пропускной способности. От этого увеличилось число аварий, пострадавших и жертв. Так, по словам Марка Соркина, только в этом году на трассе от Краснослободска до Средней Ахтубы случилось 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 13 пострадали. Еще около 50 ДТП, 10 человек погибли, 109 пострадавших - это статистка на трассе за два предыдущих года. По дороге передвигается сельскохозяйственная техника, разрушающая асфальт и разметку.

Места концентрации ДТП. Фото: администрация Волгоградской области.

Понятно, что без дороги не обойтись, но есть ли варианты, чтобы не уничтожать дубы? Согласно первому проекту, который появился еще в 90-е годы, под топор пойдут 2709 дубов, 4358 тополей, 267 кленов, ивы - 578 штук, ясень - 52 штуки, вяз - 97 штук, акация - 318 штук. Но не только поэтому проект плох: если строить так, как спроектировали, под снос пойдут и жилые дома, придется переносить и коммуникации.

Сегодня на заседании представили четыре возможных варианта строительства трассы. Правда, ни один из них не исключает вырубку леса. При это участники Экосовета в большинстве своем выступают за первый вариант. А чем плохи остальные три?

Схемы будущей трассы согласно четырем проектам. Фото: администрация Волгоградской области.

ВАРИАНТ 2: ПО ЖИЛЫМ ЗАСТРОЙКАМ

Согласно этому варианту трасса должна пойти по уже существующей дороге вблизи населенных пунктов. Согласно законодательству, магистраль должна быть за пределами жилой застройки. А еще придется сносить часть поселков. А это большая проблема, по сравнению которой перенос множества инженерных коммуникаций - мелочь.

Стоит ли сносить целые поселения? Фото: администрация Волгоградской области.

Экосовет не ратует за этот вариант проекта третьего комплекса мостового перехода.

Второй вариант проекта. Фото: администрация Волгоградской области.

ВАРИАНТ 3: ОТРЕЗАТЬ ПЛЯЖИ

Вариант №3 предполагает прохождение по левому берегу ерика Верблюд. Проект предполагает строительство эстакады протяженностью более 2-х километров. Из-за этого предстоит тотальная вырубка зеленых насаждений в подэстакадном пространстве. Будет затруднен доступ к береговой линии. А возведение эстакады окажет негативное воздействие на окружающую среду, ведь необходимы будут временные подъездные дороги и другие сооружений для возведения опор. Вариант №3 проекта строительства автомагистрали нанесет такой урон одной экосистеме, после которого ей сложно будет восстановиться. А еще волгоградцы и гости региона будут лишены зоны отдыха у ерика Верблюд. Так что данный проект также почти не ставится в расчет.

Нет пляжей на Волге, не будет и на ериках. Фото: администрация Волгоградской области

ВАРИАНТ 4: УНИЧТОЖИТЬ ТОПОЛЯ

Эта работа проектировщиков предусматривает трассу по правому берегу ерика Верблюд. Но строительство также невозможно без 2-километровой эстакады, частичного ограничения доступа к береговой линии ерика. Вырубка деревьев, обустройство временных дорог. Как итог – огромный ущерб экологии. Будет уничтожен тополевник, который служит естественным регулятором гидрогеологического режима поймы у ерика.

Проекты №3 и №4 между собой мало чем отличаются. Фото: администрация Волгоградской области.

ВАРИАНТ 1: ВЫРУБИТЬ 15 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

Инженеры и участники Экологического совета больше ратуют за первый вариант постройки третьего пускового комплекса мостового перехода. При вырубке леса будет уничтожено порядка 15,5 тысяч деревьев. А вместо них будет высажено более 235 тысяч саженцев. Пересечение трассы с ериками принято по возможно более короткому направлению. Дорога не затронет существующие зоны отдыха и будет отдалена от жилой застройки. По проекту будут сохранены естественные подземные гидрологические горизонты, которые питают водой ерики, лесной и нелесной массив участка. На протяжении всей трассы не предусмотрены съезды вглубь леса.

В проекте №1, говорят, найдена золотая середина, согласятся с этим местные жители? Фото: администрация Волгоградской области.

Ни один из этих вариантов пока не выбрали. Но очевидно, что участники Экологического совета положительно отзываются о первом варианте проекта. Хотя вырубку леса все равно не избежать, присутствующие на заседании представители Центра защиты леса успокаивали волгоградцев, что сильно переживать за те дубы и не стоит.

«РУБИТЬ!»

- Дуб - основная лесообразующая порода. Ерики стали меньше снабжаться водой, это и повлияло на состояние дубрав. Они ослаблены. Есть вредители. Есть заболевания, - говорит заместитель директора Центра защиты леса Александр Олейников. - Ежегодно растения пересыхают, приходится выполнять санитарные рубки. Вырубка при строительстве трассы будет меньше, чем мы вырубаем.

Представители Экологического совета утверждают, что в Волго-Ахтубинской пойме много деревьев в плохом состоянии. Ежегодно проходит санитарная вырубка, только в месте будущего строительства она почему-то не происходила. Состояние растений ухудшилось из-за поступления меньшего числа воды в ерики. Согласно первому проекту строительства третьего комплекса мостового перехода в пойме будет вырублено 19 гектаров зеленой зоны. По словам заместителя директора Центра защиты леса Александр Олейников, в 2019 году под санитарную вырубку ушли 29 гектаров болезненных деревьев. Только общественность не уверена, что большинство дубов, тополей и других деревьев действительно в плохом состоянии. Александр Олейников говорит, что ослабленные насаждения в этой местности преобладают. А если будут высажены новые, то где гарантия, что из-за нехватки влаги они также быстро не испортятся?

- Мы должны высадить в таком месте, куда будет заходить вода, где почвенные условия хорошие и отсутствуют засоления.

- Рубить надо, товарищи! Надо рубить! - так настойчив был во время заседания сотрудник ФНЦ агроэкологии РАН Константин Кулик.

Специалисты обещают, что и вырубка леса будет минимальна, взамен старых деревьях будут высажены новые, отметил Константин Кулик.

- Общественности надо доверять специалистам. Предложено четыре варианта проекта строительства. Самый продуктивный вариант – первый. Он несет наименьший ущерб для экологического состояния для поймы. При строительстве будут затронуты лесные массивы. Но что делать? Надо искать золотую середину. Предусмотрены компенсационные посадки, которые в разы улучшат ситуацию вдоль трассы и на территории природного парка.

Экологический совет неоднократно собирается для решения вопроса по долгожданному строительству третьего комплекса дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Рабочая группа определила вариант проекта, но не утвердила. По словам Ирины Соловьевой, совет будет собираться еще неоднократно. Отсюда сроков строительства пока нет.

- В рабочую группу приняты представители общественного совета при администрации района. На ближайшем выезде примет участие еще одна инициативная группа, которая о себе заявила. Дороге быть, это бесспорно. Она нужна. Без сноса растений это невозможно.

Впереди еще не одно обсуждение пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. На следующей неделе пройдет выездное заседание Экосовета в пойме. Известно, что третий комплекс работ будет разделен на два этапа: первый от нового моста через Ахтубу до хутора Лебяжья поляна, второй этап – от хутора до моста через Волгу. Оба этапа строительства будут вестись параллельно.