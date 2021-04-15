Общественная палата РФ одобрила проект трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Ради новой трассы вырубят тысячи деревьев в пойме. Но обещают высадить новые. Фото облкомприроды.

Споры из-за строительства новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме дошли сегодня, 15 апреля, до Общественной палаты РФ. Эксперты из Волгограда и общественники опять вступили в дебаты, на этот раз по видеосвязи с Москвой. Но обсуждение было недолгим, и позиция властей оказалась «весомее». Так что дороге быть.

Защищать одобренный волгоградскими властями проект «в студию» пришли члены Экосовета при облдуме, депутаты, ученые и жители Среднеахтубинского района. Последние и рассказали, как опасно жить, когда через маленький поселок буквально рядом с домом проходит загруженная трасса. И что они поддерживают существующий проект Третьей очереди моста через Волгу. Люди даже написали петицию, где просят ускорить строительство новой дороги.

- Дорога загружена, до города добираемся по полтора-два часа. Дети часто опаздывают на кружки и секции, а пенсионеры подолгу ждут "скорую". Новая дррога - единственный способ связать наши поселки с цивилизацией, - убеждал представителей ОП РФ житель хутора Лебяжья поляна Владимир Тешин.

- Новая трасса поможет сократить количество ДТП. Только в прошлом году на нынешней дороге погибло пять человек, пострадали больше пятидесяти, - подкрепляли цифрами свою позицию волгоградцы, выступающие «за» проект.

«А чем у вас там департамент транспорта занимается? Это ведь его работа», - недоумевают в ОП РФ.

«А что я могу сделать, если человек пьяный едет, - парирует заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко.

«Ну, можно, например, трассу расширить и установить ограничители скорости», - подсказывают столичные общественники.

Но доводы о том, что расширить существующую трассу нельзя, а поток машин растет, оказались убедительными в пользу строительства новой магистрали.

Волгоградские эксперты акцентировали внимание членов Общественной палаты РФ на том, что существующий проект строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме максимально безопасен и комфортен. Он прошел все необходимые экспертизы, в том числе экологические.

«Представленный проект – самый щадящий для экологии поймы. Кроме того, взамен вырубленным деревьям предусмотрена высадка дубов в 11 раз больше, - добавляет член Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок. - В качестве компенсации вырубки в Волго-Ахтубинской пойме будет посажено 200 тысяч новых деревьев».

Представители Общественной Палаты эти данные учли. Но в тоже время отметили, что к ним поступило более 45 тысяч обращений в защиту поймы через Госпортал, и они знают, что противников этого проекта тоже много

Но сегодня директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова все же согласилась, что предлагаемый проект трассы в пойме имеет право на жизнь.

Напомним, новая трасса длиной 14,2 километра соединит ранее построенные мосты через реки Волгу и Ахтубу. Ее возведение запланировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и предусматривает два этапа. Проект первого участка пути протяженностью 4,5 километра – от моста через Ахтубу до съезда в хутор Лебяжья Поляна – прошел обязательную процедуру технико-экономического согласования и получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы.