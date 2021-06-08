Поторопились: старт купального сезона в Волжском перенесли

Купальный сезон-2021 откладывается Фото: Павел КЛОКОВ

Волжский стал первым городом в Волгоградской области, который был готов начать купальный сезон. Городской пляж на берегу Ахтубы должен был открыться 10 июня. Однако с этом придется повременить до неопределенного времени. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, на данный момент высокий уровень воды в Ахтубе не позволяет завершить все подготовительные мероприятия.

- После стабилизации уровня воды водолазы проведут обследование дна, будут установлены буи и обустроен детский сектор пляжа, - отметили в мэрии.

Комиссия, в состав которой входят представители администрации города, Роспотребнадзора и инспекторы ГИМС проинспектируют состояние пляжа повторно на следующей неделе.

- О завершении подготовки пляжа и введении его в эксплуатацию будет сообщено дополнительно, - подчеркнули в администрации Волжского.

Отметим, до 31 мая Волжская ГЭС работала на максимальном уровне сброса воды. С 1 июня волгоградский гидроузел начал постепенно сокращать расход. Ежесуточно сброс снижается на 1000 кубометров воды в секунду.