В Волжском в июне начнется купальный сезон, а в Волгограде пляжи открывать не собираются

Где будут купаться волгоградцы во время купального сезона-2021, пока не определили Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волжском меньше чем через месяц начнется купальный сезон. Он откроется 10 июня и продлится до 15 сентября. Постановление об этом было опубликовано на сайте администрации города. При этом официально будет работать только одно место для отдыха – городской пляж на берегу Ахтубы, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, подписанный главой Волжского.

Перед началом купального сезона городской пляж оборудуют для отдыха, проведут техническое и санитарное освидетельствование. Специалисты очистят дно водоема, береговую линию. Во время купального сезона пляж будут патрулировать полицейские, задача которых - не допускать к воде отдыхающих в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отдел по делам ГО и ЧС администрации Волжского должен организовать взаимодействие сил и средств по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на воде, сообщать о несчастных случаях для размещения информации о гибели людей в наиболее опасных для купания местах.

А про купальный сезон в Волгограде пока говорить рано. Он может открыться не раньше июля. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в областном центре пока не определены даты и места для пляжного отдыха. Перед официальным открытием сезона пляжи должны согласовать и тщательно подготовить для безопасного купания граждан.

Напомним, в прошлом году в Волгограде купальный сезон открылся 15 июля и продлился до 1 сентября. Официально работал только один пляж в Красноармейском районе. При этом за весь купальный период в Волгоградской области не обошлось без трагедий на воде. Утонули 35 человек, в том числе 4 ребенка. В основном люди гибли на «диких» пляжах, где не работают дежурные спасатели.

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