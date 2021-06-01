С 1 июня Волжская ГЭС начала снижать сброс воды

Фото: Пресс-служба Волжской ГЭС

Росводресурсы установили новый режим работы Волжской ГЭС. Он начал действовать с 1 июня. Волгоградский гидроузел завершил максимальный сброс воды. Теперь ежедневно расходы будут уменьшаться на 1000 кубометров воды в секунду. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, за период с 13 июня по 10 июля сбросные расходы должны выйти на показатель 5500±200 кубометров в секунду при минимальных среднесуточных 5000 кубов в секунду.

- «Рыбохозяйственная полка» по созданию благоприятной водной среды для нереста рыбы в низовьях Волги составила 25 дней, немногим больше, чем в последние годы, - уточнили в Волжской ГЭС.

В период с 8 мая по 1 июня среднесуточный сброс составлял 17000±500 кубометров в секунду. При этом начался весенний спецпропуск воды на Волгоградском гидроузле с 19 апреля.

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