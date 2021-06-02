В Волжском готовят к открытию пляж

Пляж в Волжском планируют открыть через неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградцам о комфортном пляжном отдыхе в своем городе уже много лет приходится лишь мечтать. А в Волжском городской пляж в 2021 году откроет купальный сезон уже с 10 июня. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации, сейчас на пляже Волжского завершают подготовку всей необходимой инфраструктуры. По данным комитета по обеспечению жизнедеятельности Волжского, большая часть работ уже выполнена.

Подрядчик уже очистил от мусора берег Ахтубы и территорию городского пляжа, продезинфицировал туалеты и отремонтировал сантехнику, готов к запуску и питьевой водопровод, уже установили фонтанчики. Кабинки для переодевания отремонтировали и покрасили, установили электронное табло, качели и карусели. Кроме того, привели в порядок зеленую зону. Обрезали сухостой у деревьев, удалили сорняки и даже обработали пляж от комаров и клещей.

Осталось дождаться выполнения заявки на обследование дна водолазами, сдать пробы воды и песка, а также оформить договоры со спасателями. Правда, часть пляжа еще затоплена – Волжская ГЭС только начала уменьшать сбросы. Как только большая вода уйдет, рабочие обустроят теневые навесы и детский сектор, водолазы обследуют дно и установят буйки.