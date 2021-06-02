В Волгограде трамвай №5 сошел с рельсов

ЧП произошло 2 июня в девять утра в Ворошиловском районе Волгограда: вагон трамвая №5 сошел с рельсов на остановке «Радомская». На место приехали рабочие бригады «Метроэлектротранса». Уже выяснили, что инцидент случился в тот момент, когда транспорт разворачивался на кольце, но из-за неправильного положения стрелки задние колеса вылетели.

- Перемещения вагона из данной точки возможно только с применением спецтранспорта. Рабочие бригады службы МУП «Метроэлектротранс» оперативно прибыли на место, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Пока рабочие устраняют последствия инцидента, пассажиров возят через остановку «Детский центр».