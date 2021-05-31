Их осталось немного: «Ротор» продлил контракты с пятью футболистами

Среди тех, кто остается в "Роторе", форвард Камиль Муллин. Фото: СК "Ротор".

Состав «Ротора» в Футбольной национальной лиги изменится капитально. Большинство игроков в волгоградском клубе выступали в прошлом сезоне РПЛ в аренде. Поэтому сейчас они возвращаются в свои команды. Еще у некоторых истекли сроки контрактов. Среди них Азат Байрыев, Сергей Макаров, Николай Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин. Однако эта пятерка футболистов продолжит выступать за «Ротор». Футболисты заключили с клубом новые соглашения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

- Контракты подписаны по схеме «1+1», - уточнили в волгоградском клубе.

Такие соглашение при определенных условиях в конце сезона ФНЛ-2021/2022 автоматически могут продлиться еще на год.

Уже 5 июня у «Ротора» закончится отпуск. Команда должна пройти медицинское обследование. А 6 июня сине-голубые начнут первый сбор в Подмосковье.

Напомним, на прошлой неделе новым главным тренером сине-голубых был назначен Дмитрий Хохлов.