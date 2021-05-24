Теперь официально: «Ротор» покинул премьер-лигу

Волгоградский клуб прощается с РПЛ. Фото: СК "Ротор".

Волгоградским болельщикам в следующем сезоне простоит посещение матчей в Футбольной национальной лиги. Именно в этом турнире спустя сезон выступит «Ротор». Сегодня, 24 мая, состоялось общее собрание Российской премьер-лиги. Представители клубов утвердили на нем итоги сезона 2020/2021 годов. Лигу официально покидают «Ротор» и «Тамбов», занявшие 15-е и 16-е место соответственно, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РПЛ. Их места в будущем сезоне займут «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Также на общем заседании РПЛ утвердили, что чемпионом страны стал «Зенит», а серебряные и бронзовые медали завоевали «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, «Ротор» пытался сохранить место в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Волгоградский клуб был недоволен, что матч 30-го тура между его конкурентами «Уфой» и «Арсеналом» начался на 2 часа позже назначенного время – в 16.00 по Москве. Хотя все встречи последнего тура должны начинаться одновременно. Уфимцы и туляки уже знали, что волгоградцы сыграли вничью с «Рубином». Конкуренты сине-голубых в борьбе за выживание сыграли так, чтобы обоим остаться в РПЛ. Руководство «Ротора» направило письма главе Российского футбольного союза Александру Дюкову и в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой дать оценку правомерности переноса игры в Уфе. Однако КДК отказал сине-голубым в удовлетворении спортивных санкций уфимскому и тульскому клубу.