В Волгограде расторгли контракт на благоустройство сквера 8 марта

В сквере высадят 35 видов деревьев и кустарников.

В Волгограде сорваны сроки на благоустройство сквера 8 марта. Это уже второй договор на обновление общественных пространств, условия которого нарушило ООО «РАЙ-ГРАСС». Как и в случае с бульваром на Титова, с подрядчиком расторгли контракт. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, МБУ «Волгоградзеленхоз» инициировало процедуру одностороннего расторжения контракта на реконструкцию сквера 8 марта.

- Решение о расторжении вступит в силу по истечении 10 дней с даты уведомления подрядчика. Основанием стало нарушение сроков выполнения работ, выявленное муниципальным предприятием, - рассказали в администрации города.

По контракту компания «РАЙ-ГРАСС», принадлежащая известной в Волгограде бизнес-леди Олесе Бирюлькиной, должна была выйти объект с наступлением тепла. Уже к 1 октября работы должны были завершить. Рабочие в середине марта в сквере 8 марта появились, но предусмотренные договором камеры видеонаблюдения для онлайн трансляции так и не установили. Ограждения, старые фонари и детская площадка все еще на месте, хотя их должны были демонтировать к 20 марта. Не начал подрядчик и озеленение, работы над поливочником и новым освещением.

Неделю назад подрядчику сделали предупреждение, но не помогло. Контракт расторгнут, хотя уже выполненные работы ООО «РАЙ-ГРАСС» оплатят. Теперь взяться за работу предложат участнику электронных торгов, занявшему по результатам аукциона второе место. Уже он будет мостить сквер плиткой, установит 120 фонарей, 45 новых скамеек, детскую площадку и 14 камер видеонаблюдения. Также высадит 35 видов деревьев, среди которых березы и клены, ели и сосны, липы и рябины, черемуха, и разные кустарники. Для их полива проложит более 15 тысяч погонных метров водопровода.