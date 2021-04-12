Пофестивалили: в Волгограде бюджетные деньги ушли на фиктивный концерт

Фирма отчиталась о фестивале, которого не было. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская компания ООО «РАЙ-ГРАСС», которая принадлежит известной в городе бизнес-леди Олесе Бирюлькиной, вновь оказалась в центре скандала. Выяснилось, что фирма присвоила 600 тысяч бюджетных рублей за проведение фиктивного фестиваля. Аферу вскрыли сотрудники волгоградской прокуратуры вместе с коллегами из регионального УФСБ.

- Как показала проверка, 14 декабря 2020 года комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области заключил контракт с «РАЙ-ГРАСС» на организацию и проведение фестиваля русской культуры. Праздник должен был состояться 16 декабря. Но никакого подобного фестиваля в Волгограде не было. А для отчета фирма предоставила в комитет видео концерта, который проводился на День Конституции РФ. При этом деньги за исполнение контракта компания получила в полном объеме – более 600 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

Материалы проверки прокуратура уже передала в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по двум статьям – «превышение должностных полномочий» и «мошенничество».

Напомним, что на днях с ООО «РАЙ-ГРАСС» разорвали контракт на обновление бульвара по улице Титова. Еще в марте фирма должна была приступить к благоустройству улицы, но работы так и не начались.