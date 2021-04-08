В Волгограде расторгли контракт на благоустройство бульвара на Титова

На улице Титова тишина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не успели в Волгограде стартовать работы по благоустройству, а администрация Краснооктябрьского района уже расторгла контракт на обновление бульвара на улице Титова с недобросовестным подрядчиком. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, выигравшее конкурс ООО «РАЙ-ГРАСС» так и не приступило к работам, сорвав предусмотренные контрактом сроки. Заказчик направил уведомление в ФАС, чтобы антимонопольщики внесли подрядчика в список недобросовестных компаний.

- МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» в одностороннем порядке расторгло контракт на реконструкцию пешеходной зоны по ул. Титова с ООО «РАЙ-ГРАСС». Основанием стало нарушение начала сроков выполнения работ, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города.

По контракту благоустройством улицы Титова компания «РАЙ-ГРАСС», принадлежащая известной в Волгограде бизнес-леди Олесе Бирюлькиной, должна была заниматься с момента заключения договора до 1 октября 2021 года. Зимой подрядчик должен был провести подготовительные работы и закупить материалы, а с приходом тепла - начать работы. Но если на проспекте Жукова и у Царицынской оперы уже давно работает техника, то на улице Титова до сих пор тишина. Подрядчику еще в марте направляли уведомление о необходимости приступить к реконструкции в течение 10 дней. Но тот не отреагировал. Поэтому заказчик решил контракт разорвать, чтобы не получить «долгострой».

Власти не будут долго искать нового исполнителя работ. Контракт заключат с компанией, занявшей второе место по итогам прошедших торгов.

Напомним, на Титова должны замостить плиткой пешеходные дорожки, сделать поливочник, поставить лавочки и проложить новую систему освещения. Каштановую аллею на Титова обещают сохранить, к старым деревьям подсадят молодые саженцы. Разделительную полосу украсят розы, бирючина и газон.