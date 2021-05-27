Рецидивистка обманула волгоградцев с «бесплатными» кредитами на 5 миллионов рублей

Женщина отрицает, что обманывала волгоградцев на деньги Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Жительница Волгограда подозревается в мошенничестве с погашением потребительских кредитов. Полицейские расследуют уголовное дело в отношении 40-летней ранее судимой женщины, а также разыскивают ее подельников. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, с мая 2018 года по сентябрь 2019-го горожанка вместе с сообщниками предлагала волгоградцам оформить на свое имя кредиты. Заемщики должны были передать ей 30% суммы.

Все долговые обязательства преступница обещала выполнить сама, ее клиенты могли свободно распоряжаться оставшимися деньгами. Женщина давала гарантию застраховать ответственность заемщиков за невозврат кредита в страховой организации, которой по факту не существовало. В итоге обманутые волгоградцы лишились около пяти миллионов рублей.

- Противоправная деятельность подозреваемой была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями ГУ МВД России по Волгоградской области, - отметили в региональном Главке МВД.

В отношении волгоградки возбудили уголовное дело. В нем 10 эпизодов преступления. Свою вину подозреваемая отрицает. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Следователи продолжают устанавливать всех потерпевших. Горожан, которые могли лишиться денег из-за мошенницы, просят звонить по телефону 8(8442) 30-47-63

Отметим, 40-летняя рецидивистка работала по схеме, которая была и учительницы школы №56 Татьяны Петровой. Она также предлагала горожанам «бесплатные» кредиты, а на деле обманула их на 18 миллионов рублей. Теперь женщина находится в СИЗО.