Приглашала клиентов в школу и проворачивала аферы на глазах учеников: как педагог из Волгограда заработала 18 млн

Учительница тратила чужие миллионы на красивую жизнь. Фото предоставили читатели.

На уроках литературы и русского языка 61-летняя Татьяна Борисовна с 43-летним стажем работы рассуждала о «Преступлении и наказании» Достоевского и для всех была примером. «Добрая, хорошая, отзывчивая» - до сих пор говорят о ней ученики. Но была у учительницы и другая жизнь, остроте сюжета которой позавидовал бы сам Остап Бендер из «Двенадцати стульев»: училка разводила волгоградцев на десятки миллионов рублей, умудряясь работать в школе и носить бриллианты.

«Комсомолка» узнала, как именно уважаемая учительница вынуждала своих жертв брать кредиты. Одна из потерпевших поделилась любопытными аудиозаписями.

ПРЕДЛАГАЛА КРЕДИТЫ ДАЖЕ В ШКОЛЕ

23-летняя Алена до сих пор не может поверить, что учительница школы №56 Татьяна Петрова, авторитетный педагог и с виду приличный человек, превратила жизнь ее семьи в кошмар. Около года назад девушка впервые услышала о госпрограмме, по которой можно взять и не возвращать кредит. Об этом рассказал знакомый.

- Конечно, мы с мужем не поверили и сначала отказались. Но потом наши друзья один за другим стали брать кредиты, а помогала им Татьяна Борисовна. Мы решили с ней познакомиться.

Учительница приглашала потенциальных жертв домой, угощала чаем, обнимала, целовала, с упоением рассказывала о своей семье, показывала альбомы и была открыта, доброжелательна. Тонкий манипулятор с первого же взгляда располагала. Она даже приглашала клиентов в школу, где работала!

- Первый раз пообщались дома, потом приехали в школу. Нас запросто пропустили в ее кабинет. На глазах у других учителей, учеников Татьяна Борисовна рассуждала, что мы, молодые, очень нуждаемся в поддержке государства. То есть все все знали, она ничего не скрывала. Ей реально верили. Она совсем не была похожа на аферистку!

А когда она «заливала» про связь с главой региона, важность госпрограммы для имиджа Волгограда и несомненно выгодные условия кредитования, люди сами бежали в банки. Никого не смущало, что, например, от 1 миллиона заемщику остается лишь 20%, остальные 80% нужно отдать учительнице. Та в свою очередь из этой суммы клялась ежемесячно перечислять платежи и со временем гасить долг. Человек якобы получал легкие деньги – пятую часть. На самом же деле терял почти все.

- Мы оформили 750 тысяч на пять лет. Она ведь даже оформила расписку у нотариуса. Мы проверяли – такой нотариус, действительно, есть. Первое время Петрова платила, но потом начались отговорки. Мы с мужем не раз пытались выловить ее в школе. Она лишь кормила обещаниями, - вспоминает Алена.

Тогда-то потерпевшие и стали понимать, что их просто кинули, затянули в долговую яму. Стали узнавать, что у Петровой-то и часы с бриллиантами, и машина дорогая, и айфоны. Буквально следили за ней, ждали после уроков, но тщетно.

-Она сказала, что заболела коронавирусом и попала в больницу, присылала странные сообщения или вообще не выходила на связь.

Только тогда люди пошли писать заявления в полицию.

- Моя подруга тоже взяла 750 тысяч. Платить было нечем, через три месяца стали названивать коллекторы. Она объяснила ситуацию, но банк это вообще не волнует, кому заемщик передал деньги. Подруга оформила пока каникулы, они закончатся летом. Потом придется снова платить за кредит, который на хорошую жизнь потратила Татьяна Борисовна. И нам тоже.

Потерпевшие уже дали первые показания.

Но не все плохого мнения об учительнице.

- У меня Татьяна Борисовна преподавала русский и литературу. Учитель она была хороший. Никогда не слышал про авантюры, про мужа не говорила ничего. Всегда покупала ученикам что-то. Она одевалась хорошо, прям очень. У нее были айфоны. Как человек она была хорошей, - рассказал «КП-Волгоград» бывший ученик Петровой Дмитрий Чернышов.

«Я НИКОГОГО НЕ КИДАЮ, ВСЕ ПОРЕШАЮ!»

Вот так на сообщения, звонки и претензии своих жертв отвечала учительница (аудиозаписи имеются в распоряжении редакции):

«Добрый день, Алена. Очень заболела я (кашель)».

«Дай бог мне выписаться! Еще больше поражение, существует угроза летального исхода!»

«Сегодня думала выпишут. Нет… с реанимации. Еще сатурация очень низкая, поэтому не выписывают… (сильный кашель). Еще не выписалась, кто тебе сказал? Бронхоскопию сделали. Жидкость из легких откачивать. И я порешаю все, дайте выкарабкаться!»

«В среду меня прооперировали, была дырка в легких. Сегодня сняли последние трубки. Я никого не кидаю! Все сделаю! Потерпи, не нервничай, все будет хорошо».

«Доброе утро, я вышла на работу. Сейчас буду работать, все налаживать. Не переживай».

«Какие коллекторы, блин, а? Кто приезжает? Звоните в полицию и все. Отказывайтесь от общения. Что это такое? Какие безграмотные вы, а! Причем тут коллекторы! Как только сказали, что выезжаем, скажите: ждем с нетерпением! И все».

Известно, что в полицию обратилось больше 20 потерпевших. В общей сложности они передали Петровой около 18 миллионов рублей. Сейчас педагог в СИЗО. Ей предстоит ответить по закону за свои преступления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По ходатайству следствия, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в Главке.