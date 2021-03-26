«Я никуда скрываться не собираюсь»: заработавшая на мошенничестве 18 миллионов учительница-аферистка из Волгограда не хочет сидеть в СИЗО

Учительница стала миллионершей на аферах. Фото предоставили читатели.

В Волгоградском областном суде сегодня, 26 марта, прошло заседание по делу в отношении школьного учителя, которая подозревается в крупном мошенничестве. Татьяна Петрова убеждала своих знакомых оформлять «бесплатные» кредиты по выдуманной госпрограмме. На аферах педагог школы №56 города Волгограда заработала 18 миллионов 673 тысячи рублей. На суде адвокат учительницы русского языка и литературы просил изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Просилась домой и сама 61-летняя обвиняемая. Она отметила, что является опекуном своего внука, который остался без родителей.

- У меня на опеке находится внук. Я прошу, чтобы у меня была возможность находиться именно с ним. Для него эта большая психологическая травма после смерти двух родителей останется на всю жизнь. Я, как могла, помогала ему. А сейчас, к сожалению, не могу. Ему очень плохо, я это чувствую. Я прошу вас, ваша честь, изменить мне меру пресечения и отпустить домой, побыть вместе с внуком, успокоить его, - с дрожью в голосе обращалась Татьяна Петрова к судье.

Во время судебного заседания устроившая многомиллионную аферу педагог с 43-летним стажем отметила, что готова сотрудничать со следствием. Она не собирается где-то скрываться, если ее выпустят из СИЗО.

- Я прошу, чтобы вы обратили внимание на мое самое главное – на моего ребенка. Я постараюсь всеми силами помочь следствию эту ситуацию разъяснить. Я сама очень хочу узнать, виновата ли я или нет. Поэтому никуда скрываться я не собираюсь. И всячески буду оказывать содействие следствию при помощи адвоката, - добавила обвиняемая учительница.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не стал менять меру пресечения. Татьяна Петрова останется под стражей до 26 апреля 2021 года, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«Добрая, хорошая, отзывчивая» - так ученики до сих пор отзываются об учителе русского языка и литературы. Но у педагога была и другая сторона, негативная. Татьяна Петрова разводила волгоградцев на миллионы. Она продолжала работать в школе, не стесняясь носить бриллианты. И своих «клиентов» даже приводила в общеобразовательное учреждение. Жертвы учительницы, которые поддались на уловки учительницы, рассказали «Комсомолке», как женщина уговаривала их брать «бесплатные» кредиты. Она хвалилась, что якобы лично знакома с губернатором. Важность госпрограммы манили горожан, которые бежали в банки и оформляли договоры. После они оставляли 20% денег остальные 80% отдавали педагогу. Она обещала, что будет делать ежемесячные платежи. Человек якобы получал легкие деньги. На самом же деле терял их.