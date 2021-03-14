Учительница русского языка обманула волгоградцев на 18 миллионов рублей

61-летняя учительница русского языка и литературы из Волгограда Татьяна Петрова провернула грандиозную аферу: педагог обманула людей в общей сложности на 18 миллионов рублей, предлагая им «бесплатные» кредиты.

ШИКАРНАЯ ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Больше сорока лет преподавательского стажа, хорошая репутация, десятки благодарных учеников и родителей. Трудно поверить, что приличная с виду учительница, пенсионерка, вдруг пошла на такое! Однако, доказательств много. Потерпевшие как один рассказывают, что именно Татьяна Борисовна, приятная и грамотная женщина, предлагала им кредиты, за которые не придется платить. Звучит как фантастика, но люди верили педагогу на слово. Вот такой силой убеждения она обладала.

С августа по ноябрь 2020 года Татьяна Петрова использовала продуманную схему: она предлагала знакомым оформить займы на крупные суммы денег. При этом 20% возвращала обратно как «вознаграждение за их услуги», а 80% забирала себе. При этом учительница обещала погасить кредит полностью. Даже первые месяцы вносила платежи, а потом просто испарялась с чужими миллионами. Жертвы не сразу понимали, что их обманули. И все бы это продолжалось, но волгоградку задержали сотрудники УЭБиПК.

- К настоящему времени следствие располагает данными о 21 потерпевшем. Сумма причиненного им ущерба составляет более 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По ходатайству следствия, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас Татьяна Петрова в СИЗО, а все ее знакомые, ученики, коллеги - в шоке. Несмотря на то, что женщина дорого одевалась, не отказывала себе в дорогих украшениях и одежде, далеко не все задавались вопросом: откуда у обычной учительницы с обычной зарплатой средства на такую роскошь? Школьники, узнавшие об аресте педагога, разделились на два лагеря. Одни недоумевают: образ аферистки никак не стыкуется с умным и грамотным педагогом. А другие наоборот.

«Она очень интересно рассказывает, грамотно, но от неё такого ожидать - это разочарование. Не верится. Она некоторым давала деньги. Каждый раз, когда мы приходили в её кабинет, она своих учеников баловала вкусняшками. У неё были золотые часы, новый iPhone. Она была очень умным человеком. От неё такого не ожидал» - пишет один из учащихся.

«Она все красиво говорила и убеждала людей, давала паспорт свой, расписки, в доверие вошла. Люди захотели легких денег», - поделилась знакомая с ситуацией волгоградка.