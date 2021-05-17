В мэрии Волгограда рассказали, что мосту через реку Царица нужен капитальный ремонт

Астраханский мост в последний раз капитально ремонтировали в 2002 году Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мосту через реку Царица в Волгограде нужен капитальный ремонт. В последний раз его проводили почти 20 лет назад – в 2002 году. Прошло уже достаточно времени, на путепроводе возникают различные дефекты - коррозия металла, образование сталактитов, нарушение гидроизоляции. Из-за этого суд обязал мэрию в течение шести месяцев спланировать и сделать ремонт Астраханского моста. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, дорожные службы регулярно проводят текущие работы по устранению локальных повреждений. А в будущем мост ждет капитальный ремонт.

- Запланировано обновление перильных ограждений, линии наружного освещения, металлических консолей, арочных пролетов и других элементов конструкций мостового сооружения. Разработка проектно-сметной документации будет выполнена в 2021-2022 годах. С учетом высокой стоимости данных работ подготовлена заявка для их выполнения в рамках реализации национального проекта, предусматривающего капитальную реконструкцию сооружения, - добавили в мэрии.

Отметим, в прошлом году Астраханский мост, который был построен в 1963 году, уже ремонтировали. Но не полностью. Комплексное обновление в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» коснулось проезжей части и тротуаров. Замена асфальта проводилась дважды, потому как в первый раз новый слой не прошел проверку качества. Также в прошлом году на путепроводе заменили бетонный армирующий слой, расположенный под дорожным полотном.

В апреле 2021 года во время ежегодной инспекции дорожных объектов, находящихся на гарантии, были выявлены дефекты. На мосту через Царицу просела одна решетка ливневки, образовались выбоины покрытия в местах сопряжения полос. Подрядчик за свой счет устранил проблемы в конце прошлого месяца.