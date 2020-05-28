«Дыр нет, арматуру восстановим»: Астраханский мост в Волгограде залатают и заасфальтируют

Контракт на ремонт дороги по улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде, в частности – на Астраханском мосту, мэрия заключила с подрядчиком еще в декабре 2019-го. Говорят, позаботились заранее, чтобы подрядчик смог основательно подготовиться – закупить материалы, переоборудовать технику. В мае 2020-го дорожная компания приступила к работам. Сняли старый слой асфальта и… опешили. Наружу торчала поврежденная арматура моста.

Старый асфальт на мосту сняли и опешили - наружу торчала арматура.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В срочном порядке пришлось дополнительно обследовать всю конструкцию.

При этом движение по Астраханскому мосту так и не перекрыли. Машины передвигались, как по минному полю, каждый раз опасаясь оставить на торчащей арматуре пару колес. Дождь еще больше усугубил ситуацию, и умножил поток нелестных отзывов от водителей.

К счастью, погода смилостивилась, да и конструктивные элементы путепровода оказались не нарушены, а значит, капитально мост ремонтировать не придется. Обойдутся, как говорят, «малой кровью».

Движение по мосту перекрывать не стали, машины почти неделю ездили, как по минному полю.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Последний раз Астраханский мост капитально ремонтировали лет десять назад. За время эксплуатации возникли трещины, вода попала в основание. Но причин для тревог нет. Частично разрушен только защитный слой мостового сооружения. Поврежденные участки арматурной сетки вырежут и восстановят, после чего подрядчик сможет приступить непосредственно к обустройству дорожной одежды, - говорит начальник отдела МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин.

Сейчас ведется карточное восстановление бетонного основания. Очищают, продувают, промывают, а затем заливают цементобетонной смесью. А чтобы впредь вода не просочилась, проведут герметизацию защитного слоя с использованием современных материалов.

"Дыры" зальют цементобетонной смесью, а сверху покроют герметичным слоем. Фото администрации Волгограда.

- Дорожное покрытие будет двухслойным. Первый слой выравнивающий, а второй – из современного щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками, которые позволят предотвратить попадание влаги в основание дорожной одежды. Кроме того, используем полимерную битумную ленту, которая будет работать на сопряжение асфальтобетона, - поясняет специалист «Комдорстроя».

По контракту ремонт дороги на Астраханском мосту должны завершить до 1 сентября 2020-го. А значит, летом волгоградским автомобилистам придется потерпеть неудобства, связанные с ремонтом.