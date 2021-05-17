Волгоградские болельщики просят расширить премьер-лигу до 18 команд

Болельщики пытаются отстоять право "Ротора" остаться в РПЛ. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» вылетел в Футбольную национальную лигу. Но с этим волгоградские болельщики мириться не собираются, учитывая ситуацию, сложившуюся в 30-м туре Российской премьер-лиги. Они не признают законным перенос матча «Уфа» - «Арсенал», который из-за жары начался спустя 2 часа намеченного времени - после того, как завершилась встреча «Рубина» и «Ротора». Болельщики из Волгограда считают, что они и клуб остались ни с чем в нарушение законов.

- Необходимо провести расследование и дать ответы: кто замерял температуру, был ли в нужном статусе для этого? Где и в какой момент был сделан этот замер, соответствует ли эта практика документам лиги? Зафиксирован ли процесс на видео? Почему при одинаковой температуре согласно данным метеорологов в двух городах по матчам было принято диаметрально разное решение? – задается вопросами болельщик в телеграм-канале fcrotor1929.

Результаты 30-го тура вряд ли будут пересматриваться или назначат переигровки. «Ротор» занимает 15-е место и должен перейти в ФНЛ. А «Уфа» и «Арсенал» финишировали на 13-й и 14-й строчках соответственно, сохранив прописку в РПЛ и миновав стыковые матчи, которые были отменены. Не первый год в российском футболе обсуждают идею расширения премьер-лиги до 18-ти команд. И болельщики «Ротора» предлагают воплотить этот проект в жизнь уже сейчас. Тогда сине-голубые останутся в элите, а 18-й командой взять «Оренбург», которому отказали в лицензировании для участия в РПЛ.

- Именно сейчас назрело расширение РПЛ до 18 команд. «Оренбург» тоже по-спортивному пробился в РПЛ, но пока не получил лицензии. Именно сейчас было бы справедливо включить наши клубы в состав РПЛ на сезон 2021/2022, - пишет автор телеграм-канала fcrotor1929.

Вечером 16 мая волгоградские болельщики также в открытом письме обратились к главе РФС Александру Дюкову с просьбой расширить РПЛ до 18 команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после матча Рубин – Ротор

«КП» - о том, что происходило после финального свистка матча 30 тура РПЛ между «Рубином» и «Ротором», который прошел 16 мая 2021 (подробности)

«Сговор? Мое мнение понятно»: гендиректор волгоградского Ротора высказался о переносе матча Уфа – Арсенал

Андрей Рекечинский считает, что в Уфе произошло безобразие (подробности)

«Запомните этот сезон»: «Ротор» покидает РПЛ

Сине-голубые попрощались с Премьер-лигой, но уверяют болельщиков, что они бились за Волгоград до последнего (подробности).