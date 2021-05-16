«Запомните этот сезон»: «Ротор» покидает РПЛ

Фото СК "Ротор".

Матч 30-го тура между «Ротором» и «Рубином» стал не только последним в чемпионате России по футболу сезона 2020/2021 годов, но и финальной точкой сине-голубых в Премьер-лиге. И, хотя волгоградцы смогли забить гол, сыграть с казанской командой вничью и подняться на 14-ю строчку турнирной таблицы, положение «Ротора» это уже не спасло. Волгоградская команда покидает РПЛ.

На последнюю игру сине-голубые шли, как в последний бой, и, надо сказать, выложились на все сто процентов. Было много борьбы, достаточно многообещающих атак, и даже счет "Ротор" открыл первым. Правда, помогла в этом волгоградцам ошибка соперника и назначенный пенальти. Но все же до 90-й минуты волгоградцы надеялись, что удача наконец-то повернулась к ним. Но нет. Деспотович все-таки сравнял счет и матч закончился вничью 1:1. Оставалась последняя совсем призрачная надежда на то, что "Арсенал" выиграет у "Уфы", благодаря чему мы могли покинуть зону вылета. Но чуда не произошло. "Ротор" покидает Премьер-лигу.

Шестнадцать лет Волгоград ждал возвращения в элитный дивизион. В 2020-м мечта стала реальностью. Хотя, надо сказать, что "Ротор" попал в РПЛ волей случая - в судьбу вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой досрочно завершили прошлый сезон и признали победителями тех, кто на тот момент занимал первые строчки ФНЛ. Видимо, не готова оказалась волгоградская команда к такому повороту событий. Да, "Ротор" старался, бился, цеплялся, но, признаем, сине-голубым было тяжело противостоять корифеям Премьер-лиги.

"Запомните этот сезон", - видеоролик с таким названием пресс-служба СК "Ротора" опубликовала сразу после финального свистка арбитра в матче 30-го тура РПЛ. Его сняли заранее. На видео футболисты волгоградского клуба уверяют болельщиков, что они сделали все, что смогли.

"Мы вместе шли вперед и преодолевали трудности", "Никто из нас не был равнодушен, мы бились с первой до последней секунды", "Ваша поддержка всегда придавала нам сил", - говорят игроки. И добавляют: "Мы были, есть и останемся одной командой. Мы - Ротор".