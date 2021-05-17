Что произошло после матча Рубин – Ротор

Фото: Российская премьер-лига

Завершился сезон Российской премьер-лиги. В последнем, 30-м туре один из важнейших матчей состоялся в Казани, где местный «Рубин» принимал волгоградский «Ротор». Хозяева вели борьбу за попадание в еврокубки и при определенных раскладах даже за медали, а сине-голубые сражались за сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат устроил «Рубин» и отправил «Ротор» в ФНЛ, потому как конкуренты волгоградцев «Уфа» и «Арсенал» сыграли с необходимым для них счетом. Это вызвало настоящий скандал. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Рубин – Ротор 16 мая 2021.

В ХОЛОД ИГРАЮТ ВЕЧЕРОМ, В ЖАРУ - ДНЕМ

Все матчи 30-го тура должны начинаться в одно время. Они были запланированы на 14.00 по московскому времени. Но встреча «Уфы» и «Арсенала» была перенесена на 16.00 по Москве из-за жары. Хотя в той же Казани едва ли было прохладней. О целесообразности играть в 2 часа дня в мае спросили после игры с «Ротором» главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

- Мы играем в декабре в Саранске при -17 в семь вечера, а в плюс 36 мы играем в два часа дня. Наверно не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей компетенции, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

БЫЛ ЛИ СГОВОР В УФЕ?

В «Роторе» крайне недовольны тем, что сине-голубые начали играть с «Рубином» в намеченное время, а «Уфа» и «Арсенал» вышли на поле, уже зная результат дуэли в Казани. Уфимцы и туляки сыграли так, чтобы сохранить для себя прописку в РПЛ на следующий сезон и отправить в ФНЛ «Ротор». Башкирская команда победила со счетом 2:1. Имел место сговор? Об этом спросили генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского.

- Есть ли здесь сговор? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Мое мнение понятно, - заявил гендиректор «Ротора» «Чемпионату».

Мнение волгоградцев, конечно, не одобряют в «Уфе». Гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов нашел, что ответить на перенос игры его команды.

- Не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры и все остальное. Это неуважительно по отношению к другим командам. Погоду мы не контролируем. К тому же, сидеть два часа и ждать игры — очень сложно, - рассказал Газизов «Чемпионату».

С заявлением по матчу «Уфа» - «Арсенал» выступила и Российская премьер-лига. По регламенту из-за погодных условий начало встречи могло быть перенесено.

- Команды начнут матч позже из-за высокой температуры в Уфе. В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 Регламента Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 начало игры перенесено, - сообщила пресс-служба РПЛ

ПИСЬМО ГЛАВЕ РФС

Разочарованы вылетом в ФНЛ болельщики «Ротора». Клуб спустя 16 лет вернулся в элиту российского футбола и покидает ее за сезон. Поклонники волгоградцев также не понимают, почему встреча их конкурентов была перенесена. Они указывают, что спортивный принцип не был соблюден и нарушилась честная игра. Болельщики даже написали обращение президенту Российского Футбольного союза Александру Дюкову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в 30-м туре РПЛ.

- По ходу матча «Уфа» - «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1. А после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» - «Ротор» и «Уфа» - «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА, - обратились к главе РФС волгоградские болельщики.

Поклонники «Ротора» просят Александра Дюкова рассмотреть возможность увеличить число команд в следующем сезоне РПЛ, чтобы «Ротор» остался в элите.

НАКАЛ ФИНАЛА КУБКА

Если вернуться к игре «Ротора» и «Рубина», то победа была важна обоим коллективам. Как отметил главный тренер волгоградцев Хасанби Биджиев, накал встречи соответствовал финалу кубкового турнира.

- Матч был достаточно напряженным, интересным для зрителей. Считаю, что наши ребята сыграли очень хорошо. Сама игра была содержательной, были моменты, которые мы должны были использовать. Естественно накал был финала кубка для одной и другой команды. Нервы зашкаливали. Могу поблагодарить наших ребят за показанную игру, показали бойцовские качества, бились до конца. К сожалению, не удалось добиться положительного результата. Это больше всего огорчает. Хочется поблагодарить большую армию болельщиков, которая приехала нас поддержать. Мы очень хотели их порадовать. Они помогали, гнали команду вперед, - отметил после матча Биджиев.

И если ничья не устроила «Ротор», то «Рубин» финишировал на четвертом месте и в следующем сезоне примет участие в новом еврокубоковом турнире – в Лиге конференций УЕФА. А еще в прошлом сезоне казанцы боролись за выживание в РПЛ.

- Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали этот год, - подвел итог сезону главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

А после завершения матча футболисты, тренеры и болельщики «Рубина» праздновали выход в еврокубки. А клуб опубликовал видео танца Леонида Слуцкого в национальном татарском костюме.