«Сговор? Мое мнение понятно»: гендиректор волгоградского Ротора высказался о переносе матча Уфа – Арсенал

"Ротор" не проиграл "Рубину", но все равно вылетел из РПЛ. Фото: РПЛ.

Сезон 2020/2021 годов Российской премьер-лиги подошел к концу. Но срасти по финальному, 30-му туру продолжают кипеть. Причем горячие споры ведутся о распределении мест не в верхней части таблицы, а в нижней. Волгоградский «Ротор» в 30-м туре сыграл вничью в Казани с «Рубином» и все равно вылетел в ФНЛ. И сине-голубые теперь сокрушаются, что их конкуренты «Уфа» и «Арсенал» очную встречу перенесли на 2 часа. Причина - жара в столице Башкортостана. Хотя все игры 30-го тура должны начинаться в одно время. Решение перенести игру в Уфе возмутило генерального директора «Ротора» Андрей Рекечинского.

- Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет, - приводит слова Рекечинского «Чемпионат».

«Ротор» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1. Волгоградцы набрали 22 очка. И только после окончания встречи в Казани стартовал матч в столице Башкортостана. В итоге «Уфа» выиграла у тульского «Арсенала» со счетом 2:1, оба клуба остались в РПЛ, а сине-голубые отправляются в ФНЛ. Совпадение? Об этом размышляет Андрей Рекечинский.

- Есть ли здесь сговор? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Мое мнение понятно, - заявил гендиректор «Ротора».

Рекечинский также добавил, что волгоградский клуб будет консультироваться с юристами по поводу скандального переноса матча в Уфе. Хотя гендиректор «Ротора» общался с исполнительным директором РПЛ Сергеем Чебаном, который сослался на регламент. А в нем есть пункт о возможном переносе начала матчей. Лига выступила с официальным заявлением.

- В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 Регламента Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 начало игры перенесено. Каждые полчаса на поле будет замеряться температура. Если жара пойдет на спад, матч состоится. Матч стартует в 16:00 по московскому времени, - сообщает сайт РПЛ.

Но возмущения волгоградцев не утихают. Болельщики «Ротора» уже подготовили обращение главе Российского футбольного союза Александру Дюкову. Поклонники сине-голубых просят вмешаться главу организации в ситуацию, связанную с переносом начала матча «Уфа» - «Арсенал». Они подчеркивают, что во всех футбольных турнирах под эгидой УЕФА игры последних туров проходят в одно время, чтобы избежать договорных ситуаций.

- По ходу матча «Уфа» - «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1. А после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол, - отметили болельщики в обращении главе РФС.

Также болельщики считают, что были грубо нарушены спортивные принципы, честная игра и регламент РПЛ. Александра Дюкова просят наказать виновных и рассмотреть возможность увеличения числа участников премьер-лиги в следующем сезоне.