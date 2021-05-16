Самому маленькому из четверняшек Волгограда нужна вторая операция

Фото со странички в инстаграме Виктории Маркович.

15 мая волгоградским четверняшкам исполнилось 4 месяца. Они заметно подросли и окрепли, и только один из мальчиков – Богданчик (который родился самым маленьким – весом всего 900 граммов) никак не может догнать своих братиков. За это время он пережил операцию на глаза, а вчера мама четверняшек Виктория Маркович сообщила, что ее малышу опять потребуется операция.

«Богдан часто плачет, его беспокоит паховая двухсторонняя грыжа. планируется ещё одна операция через 2 месяца», - рассказала на своей страничке в инстаграме квадромама из Волгограда.

Остальные уникальные малыши из семьи Маркович постепенно превращаются в маленьких бутузов.

«Наш вес к четырем месяцам: Кирилл – 5 килограммов, Рома – 5600, Дима – 5400 граммов», - поделилась успехами волгоградка.

А вот вес маленького Богдана пока всего 3,7 килограмма.

«Уже все, кроме Богданчика научились улыбаться и агукать. Дима у нас самый спокойный и улыбчивый мальчик», - рассказывает Виктория Маркович.

Напомним, что уникальные четверняшки появились на свет в перинатальном центре Волгограда 15 января 2021 года. А совсем недавно их покрестили в Казанском соборе.