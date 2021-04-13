Самому маленькому из волгоградских четверняжек сделали операцию на глазах

Богдану поставили диагноз - ретинопатия 3-й стадии и пришлось срочно оперировать, чтобы малыш не потерял зрение. Фото с личной странички мамы четверняжек Виктории Маркович.

Самому маленькому из родившихся в Волгограде четверняжек сегодня, 13 апреля, сделали операцию на глазах. Оперировали в Москве. Крохотному Богданчику вводили ингибиторы (делали уколы в глаза).

Напомним, что четверняжки родились в волгоградском перинатальном центре 15 января 2021 года. Роды прошли на 29 неделе беременности, так что малыши были недоношенными и как следствие у всех малышей поставили диагноз ретинопатия (поражение сетчатки глаз). У троих деток организмы сами побороли болезнь на начальной стадии. А вот у самого маленького из новорожденных – Богданчика (который появился на свет весом всего 900 граммов) ретинопатия достигла 3-й стадии, и без операции он мог потерять зрение.

«Встретили нас в московской клинике хорошо. Я даже выспаться успела, так что приеду домой полная сил, - умудряется шутить в этот сложный момент мама четверняжек волгоградка Виктория Маркович. – Богданчику не сразу смогли поставить катетер, вызывали самую лучшую их медсестру. Благо все прошло удачно, и операцию не пришлось откладывать. Операция длилась больше часа, сейчас Богданчик уже со мной».