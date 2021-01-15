Сегодня в перинатальном центре №2 Волгограда переполох: в родзале собралась просто огромная бригада медиков – порядка 15-ти человек принимали роды у одной женщины. Роженица не простая, а самая настоящая «квардомама»: она родила сегодня, 15 января 2021 года, сразу четверых сыновей. В Волгограде появились на свет четверняшки – Дмитрий (1490 граммов, 45 см), Роман (1480 граммов, 43 см), Кирилл (1400 граммов, 40 см) и маленький Богдан (900 граммов, 36 см).«ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ДВЕ ЛАПОЧКИ ДОЧКИ»Маму-героиню зовут Виктория Марко. Ей 27 лет, и у нее уже шестеро детей: две лапочки-дочки и четыре сыночка.«Давайте знакомиться –меня зовут Виктория. Наша семья живет в Волгограде. Я замужем 8 лет, супруга зовут Алексей. У меня есть две дочери: Кристина – ей 7 лет и в этом году она пошла в первый класс, и 2-летняя Юлечка. А совсем скоро у нас появится необычное пополнение – четверняшки», - после этого поста в инстаграме число подписчиков у Виктории увеличилось в разы.Самый частый вопрос, который волгоградке задавали – «Как вы решились рожать четверых?». На что женщина спокойно отвечала: «Муж хотел сына, и я решилась на третью беременность. Когда нам сказали, что будет тройня, мы были счастливы. А потом выяснилось, что там не три, а четыре мальчишки. Знаю, что будет нелегко, но мы справимся!»Четверняшки рождаются крайне редко – один случай на 700 тысяч беременностей. Поэтому, когда первое УЗИ показало такую многоплодную беременность, Викторию сразу взяли на особый контроль.«На УЗИ сразу предупредила врача, что у меня многоплодная беременность. А он мне в ответ – «Да я вижу, у вас там куча малышей». Спрашиваю: «А там есть хоть один мальчик (уж очень я сына хотела)?» Врач улыбается: «Дайте хоть с количеством разобраться. Ну вот, четыре. А может и пятого найдем». Нет, говорю, достаточно, у меня ж еще две дочери есть», - описывала свои похождения и переживания Виктория в инстаграме.Чем ближе к родам, тем больше людей следили за мамой четверняшек. Переживала буквально вся страна. Были опасения, что один из малышей может не набрать нужный веси и силы. Но сегодня все позади.«Кажется началось. Меня бросило в холод и слезы полились ручьем. Спустили в родзал. Ну до встречи, мои малыши», - написала Виктория ночью 15 января.А утром в перинатальном центре №2 Волгограда сообщили прекрасную весть: «Роды четверняшек прошли хорошо. Малыши и мама чувствуют себя хорошо, хотя, конечно же, всем им потребуется время на восстановление».Отметим, что это уже не первые «четверняшки», рожденные в Волгограде. В 2015-м году в нашем перинатальном центре появилась на свет еще одна «мини-футбольная команда» из четырех мальчишек. Полина Чемидова приехала рожать в Волгоград из города Элисты Республики Калмыкия. Малышей назвали Бату-хан (он был один в плаценте и родился первым), Заян, Наран и Мингиян. Перед новым годом счастливая семья приезжала в Волгоград проведать своих волшебников-волгоградских врачей, благодаря которым богатыри появились на свет.