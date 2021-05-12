В Волгограде покрестили четверняшек

Фото с личной странички Виктории Маркович - мамы четверняшек.

Через несколько дней волгоградским четверняшкам исполнится уже четыре месяца. За это время Кирилл, Рома, Дима и маленький Богдан уже заметно подросли и набрали вес. Волгоградская квадромама Виктория Маркович с удовольствием делится достижениями своих малышей в инстаграме. Сегодня, 12 мая, она приоткрыла завесу и на таинство Крещения мальчишек. Малышей покрестили в Казанском соборе.

Надо сказать, что к этому празднику, как и к рождению, помогали готовиться десятки людей. Одни рукодельницы пошили для четверняшек крестильные принадлежности, другие – наряды маме и двум старшим дочерям Марковичей, третьи подготовили декаративные украшения. А еще были, фотографы, видеографы, мастера по прическам, флорист… В общем праздник Крещения получился на славу.

Напомним, уникальные четверняшки родились в Волгограде 15 января 2021 года в перинатальном центре №2. На родах присутствовали сразу несколько бригад медиков – в общей сложности почти 30 человек. К счастью, все малыши родились здоровыми, хоть и недоношенными.