Экс-судья из Волгограда Юлия Добрынина обжаловала приговор

Юлия Добрынина обжаловала приговор. Фото Дзержинский районный суд Волгограда.

За покушение на мошенничество экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Однако бывшую служительницу Фемиды такое решение Ленинского райсуда Астрахани не устроило. Добрынина обжаловала приговор. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы суда, первая жалоба появилась сразу после оглашения приговора. После майских праздников в Астраханский областной суд поступила еще одна апелляционная жалоба от адвоката экс-судьи.

- 12 мая суд принял жалобу к рассмотрению. Срок для представления возражений назначен на 24 мая 2021 года, - сообщили в суде.

Напомним, в августе 2020 года в то время влиятельная волгоградская судья Юлия Добрынина в кафе «Фасоль» получила от супруги криминального авторитета Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей. Это был лишь первый транш из многомиллионной суммы, за которую служительница Фемиды пообещала решить вопрос о сносе усадьбы «Сосновый бор». Сам Зубков вместе с генералом Михаилом Музраевым находился в СИЗО Лефортово по обвинению в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года.