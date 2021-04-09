Росавиация запретила полеты из Волгограда в Египет

Авиакомпании не получили допуск на полеты из волгоградского аэропорта на египетские курорты Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прямое авиасообщение между Волгоградом и египетскими курортами пока отсутствует. Федеральное агентство воздушного транспорта не разрешило двум авиакомпаниям совершать полеты из аэропорта «Гумрак» в африканское государство из города-героя. Волгоградцы остались без рейсов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх - в популярные места отдыха россиян. Росавиация опубликовала приказ на своем сайте, сообщает «КП-Волгоград».

Авиакомпания «Северный Ветер» планировала по 3 рейса в неделю из Волгограда в египетские Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. На эти же курорты хотела доставлять волгоградцев прямыми рейсами «Азур Эйр». Причем компания просила разрешение на 7 полетов в неделю в каждое направление. Однако Росавиация отказала в допуске. Зато агентство разрешило летать из Волгограда в Алма-Ату. В крупнейший город Казахстана 4 раза в неделю могут летать самолеты авиакомпании «Икар».

Напомним, с 1 апреля 2021 года Волгоград получил разрешение на международное авиасообщение. Однако в дополнительном решении Росавиации запретила авиакомпаниям летать из города-героя в Турцию и Великобританию. Туристы и туроператора создали петицию, в которой просят разрешить летать в Турцию из 13 российских городов, в том числе из Волгограда.