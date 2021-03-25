С 1 апреля из аэропорта Волгограда возобновляют полеты за рубеж

Сейчас специалисты авиакомпаний и туристической отрасли региона формируют полетную программу за границу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хорошая новость для тех волгоградцев, кто планирует в этом году все-таки отдохнуть за границей: с 1 апреля 2021 года аэропорт Волгограда возобновляет международное авиасообщение. А значит, из Волгограда опять начнут летать самолеты за рубеж. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Оперативный штаб принял решение возобновить перелеты в иностранные государства из международного аэропорта Волгограда при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - уточняют в пресс-службе «Гумрака».

Правда, в какие страны можно будет улететь непосредственно из Волгограда, пока неясно.

«Специалисты воздушной гавани вместе представителями авиакомпаний-партнеров и туристическим сообществом региона готовят список полетных программ (как регулярных, так и чартерных рейсов) по наиболее востребованным направлениям», - отмечают в аэропорту Волгограда.

Но обещают, что как только будет согласовано расписание муждународных полетов, волгоградцев сразу уведомят.

Напомним, полеты за рубеж приостановили ровно год назад – когда до нашей страны докатилась волна коронавируса. Сегодня ковид пошел на спад, и Россия постепенно открывает границы.