«Почему лететь из Волгограда нельзя, а из Ростова – можно?»: путешественники и туроператоры просят снять ограничения на полеты в Турцию

Активисты просят отменить запрет на полеты в Турцию из 13 городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 13 российским городам разрешили осуществлять прямое авиасообщение с другими странами. В этот список вошел и Волгоград. Но радоваться предстоящему отдыху на турецком берегу волгоградским путешественникам не пришлось. Росавиация запретила авиакомпаниям совершать полеты из этих городов на территорию двух государств – Турции и Великобритании. Поэтому путешественники и туроператоры просят отменить это решение. Они создали петицию, в которой настаивают снять ограничения на полеты именно Турцию. Активисты обратились к правительству страны, премьер-министру Михаилу Мишустину, оперативному штабу, министерству транспорта России и Федеральному агентству воздушного транспорта.

- Снимите ограничения на вылеты из 13 городов, дайте людям воспользоваться наконец своим оплаченным отдыхом без дискриминации по территориальному признаку, - призывают активисты в своем обращении, опубликованном на портале change.org.

В петиции сообщается, что многие туристы оплатили поездки в Турцию еще в 2019 году. Но из-за пандемии до сих пор не смогли отдохнуть на популярном среди россиян курорте. Инициаторы отмены запрета на полеты в Турцию понимают, почему такое решение приято в отношении авиасообщения с Великобританией.

- С Британией понятно, с ней полный запрет на федеральном уровне. Но почему лететь в Турцию из Волгограда или Краснодара нельзя, а из соседнего Ростова-на-Дону или Астрахани - можно? Почему, условно, в ту же Грецию можно лететь отовсюду, в том числе и из этих дополнительных 13 городов, а в Турцию только из ранее открытых 21 города? Придется или совсем отказываться от отдыха (и неизвестно сколько ждать возврата денег), либо доплачивать за поездку до места вылета, - говорится в тексте петиции.

Напомним, с 1 апреля Международный аэропорт Волгограда получил разрешение на полеты за границу. Однако затем Росавиация отправила авиакомпаниям дополнительную телеграмму, которой запрещала им совершать прямые авиаперелеты в Турцию и Великобритании из 13 городов, в том числе из Волгограда.