Росавиация не разрешила рейсы из Волгограда в Турцию

Отправиться в Турцию из Волгограда можно только через пересадки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не все так просто с возобновлением полетов за рубеж из Волгограда. Федеральное агентство воздушного транспорта направило извещение в адрес авиакомпаний о запрете совершать международные рейсы в Турцию из ряда российских городов. В их числе оказался и Волгоград. Текст телеграммы на своем сайте опубликовала Ассоциация туроператоров России.

С апреля полеты за рубеж возобновляются из 13-ти российских городов, в том числе из Волгограда. Одним из самых популярных международных направлений для волгоградских отпускников является Турция. Но чартеры из аэропорта города туда летать пока не будут. Также Росавиация не разрешила прямые рейсы из Волгограда в Великобританию. Сейчас полеты в Турцию и на Туманный Альбион могут совершаться из 21 города России.

Напомним, Волгоград получил разрешение на международные авиаперелеты с 1 апреля. Однако пока не ясно, в какие именно страны можно будет улететь из аэропорта «Гумрак». Ранее туроператоры предполагали, что из Волгограда могут возобновить полеты в Анталью.