На проспекте Жукова в Волгограде делают парковку у ЗАГСа

Между ЗАГсом и офисом МФЦ «Мои документы» сделают парковку на 16 машиномест. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На днях на проспекте Жукова у ЗАГСа в Дзержинском районе Волгограда появилась строительная техника. «Опять будут копать и деревья рубить», - тут же появились встревоженные комментарии волгоградцев в соцсетях. Будут. Потому что по просьбе жителей между ЗАГсом и офисом МФЦ «Мои документы» будут делать парковку на 16 машиномест. А еще кроме парковки на участке от улицы Хорошева до Самарского разъезда появится благоустроенная прогулочная зона. Как уже писала «КП-Волгоград», здесь полностью снимут старый асфальт, уложат тротуарную плитку, смонтируют новое освещение и систему автополива, установят новые скамейки и камеры видеонаблюдения.

А вместо спиленных деревьев, согласно проекту, здесь должны высадить порядка 400 деревьев.

- Всю рекреационную зону на площади перед ЗАГСом оформят в выдержанном классическом стиле. Вдоль аллеи установят кованые фигуры, в том числе: «Скамью примирения», композиции «Автомобиль», «Велосипеды», арка «Сердце», а также лавочку в виде фортепиано. Около ЗАГСа появится ротонда и арт-объект в форме свадебных колец, где молодожены смогут устроить фотосессию, - напоминают в мэрии Врлгограда.