Мэрия Волгограда ищет подрядчика на ремонт бульвара вдоль проспекта Жукова

Фото из документации проекта с сайта Госзакупок.

Администрация Волгограда объявила аукцион: ищут подрядчика, который выполнит реконструкцию бульварной зоны вдоль проспекта Жукова. Как уже писала «КП-Волгоград» за 47 миллионов рублей на территории от улицы Хорошева до Самарского разъезда обещают сделать новую прогулочную зону с лавочками, новыми арт-объектами и освещением. При этом большую часть отдадут под зеленые насаждения.

- В ходе реконструкции будет сохранена существующая планировка территории, при этом рекреационную зону оформят в выдержанном классическом стиле, - отмечают в мэрии.

Напомним, обновлять будут бульвар по правой стороне проспекта Жукова по направлению к центру города. Здесь обещают полностью обновить систему освещения, установить лавочки и новые кованые фигуры. Согласно проекту, здесь появится «Скамья примирения» и лавочка в виде фортепиано, а возле ЗАГСа установят ротонду и новую фотозону для влюбленным в виде кованых сердец.

А еще здесь смонтируют поливочный водопровод для зеленых насаждений.

- На бульваре планируют высадить сосны, ели, туи, можжевельник, катальпы и клены. Причем деревья будут высаживать крупномерные – высотой от 2 до 4 метров, - добавляют в администрации Волгограда.

Средства выделяют в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Данная территория по желанию волгоградцев была включена в работы на 2021 год.