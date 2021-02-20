На проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда с утра надрывно жужжат пилы – здесь началась массовая вырубка деревьев. На бульварной зоне проспекта в районе загса на месте зеленой зоны огромная проплешина - одни пни торчат. Именно с этого началось благоустройство пешеходной аллеи от улицы Хорошева до Самарского разъезда. По программе «Формирование современной городской среды» потратят на него 47 миллионов рублей.К концу 2021 года вдоль жилых домов на проспекте Жукова поставят чугунные фонари, кованые ротонды, автомобиль и велосипеды. Украсит пешеходную зону лавочка в виде рояля и светящиеся в темноте зонтики и цветы. Для малышей сделают качели, а для влюбленных неподалеку от загса установят скамью примирения, кованую арку и кольца. На все это понадобится место, поэтому середину зеленой зоны вырубают полностью.Сосны вдоль тротуара оставили, как и обрубки вязов вдоль дороги. Но больших вязов и тополей здесь практически не останется.- На стволах деревьев обнаружили стволовую гниль, отслоение коры и инфекционные заболевания, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии итоги обследования, проведенного специалистами ВолГАУ.Хотя оставшиеся пеньки, все как один, выглядят здоровыми, в отличие от вырубленных ранее вязов на Чуйкова. На проспекте Жукова корреспонденты «Комсомолки» не нашли ни одного трухлявого пня.Городские власти обещают, вырубят на проспекте Жукова в ходе благоустройства лишь каждое третье дерево:- Две трети произрастающих вдоль бульвара деревьев находятся в удовлетворительном состоянии, все они - более 300 штук - будут сохранены.Тут и там торчат совсем тоненькие пеньки. Молодые деревья, которые росли на проспекте Жукова, тоже не вписались в концепцию новой благоустроенной аллеи. А несколько кустарников и елочек вдоль пешеходной зоны явно повреждены и завалены опилками, на которые тут же перерабатывают срубленные ветки.У загса – голое поле. Чуть дальше к Самарскому разъезду часть деревьев сохранили, но превратили в высокие пни. Осенью здесь обещают сделать поливочный водопровод, высадить газон, кустарники и четыре сотни деревьев - сосны, туи, катальпы и клены, часть из них будет высотой 2 – 4 метра. Вот только ждать, пока все они вырастут и дадут тень, волгоградцам придется долго.- Видите, какая у нас тут аллея будет, - показывает корреспонденту «КП-Волгоград» установленный информационный щит с картинками пожилая женщина из соседнего дома. – Смотрите, красота какая!- Правда, мы до этой красоты не доживем, - парирует ее соседка.- Да ну, у техникума же большие елки высадили. И у нас так будет.