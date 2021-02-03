Благоустройство на проспекте Жукова в Волгограде начнут с вырубки деревьев

Вырубят на проспекте каждое третье дерево. Фото: мэрия

С приходом весны подрядчики приступят к благоустройству парков и улиц Волгограда. Одной из первых станет бульварная зона вдоль проспекта Жукова от улицы Хорошева до Самарского разъезда. Там уже начались подготовительные работы. Как всегда стартует благоустройство с вырубки деревьев.

На первом этапе благоустройства обновление ждет бульварную зону по нечетной стороне проспекта. Работы охватят один гектар территории, при этом 5,5 тысячи квадратных метров отвели под озеленение - на нем сделают основной акцент. Но сначала на бульваре зачистят старые и больные деревья, таких здесь около полутора сотен. Спилят в итоге каждое третье дерево. В основном это возрастные вязы и тополя, на стволах которых обнаружили стволовую гниль, отслоение коры и инфекционные заболевания. Часть этих деревьев давно грозит обрушиться на головы прохожим во время сильного ветра.

- Обследование специалистов ВолГАУ показало, что две трети произрастающих вдоль бульвара деревьев находятся в удовлетворительном состоянии, все они - более 300 штук - будут сохранены. Задача подрядчика - максимально сохранить существующий зеленый фонд, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Планируют оформить зеленую зону «в выдержанном классическом стиле». Вместо старых деревьев высадят 400 новых, в том числе ели, сосны, туи, катальпы и клены. Саженцы будут высотой от 2 до 4 метров, но тени от них волгоградцы дождутся еще очень не скоро. Украсят бульварную зону около 3300 кустарников и новый газон, не забудут и о поливочном водопроводе.