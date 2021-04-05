Приехали: на Волжской ГЭС выстроилась многокилометровая пробка из-за реверсивного движения

В понедельник утром движение на ГЭС встало. И просвета пока не видно. Фото: Эдуард Пальгунов

Вот и настал тот день, когда на Волжской ГЭС ввели реверсивное движение. По одной полосе в обе стороны поток движется не в тестовом режиме, а теперь постоянно. Реверсивное движение ввели с 5 апреля из-за третьего этапа ремонта мостового перехода в Волгоградской области. И с утра понедельника автомобили буквально встали на плотине. Пробка на ГЭС растянулась на несколько километров, причем и со стороны Волжского, и со стороны Волгограда. В заторе водители и пассажиры теряют более 40 минут, опаздывая на работу или учебу.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Напомним, в этом году проходит заключительный этап ремонта дороги на Волжской ГЭС. Подрядчику предстоит обновить около 800 метров проезжей части. Работы планируют закончить в августе, а не осенью, как планировалось ранее. Поэтому на несколько месяцев на плотине ввели реверсивное движение, чтобы поток машин не мешал работам. На ГЭС установили светофоры, дорожные знаки и информационные щиты. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, в каждую сторону зеленый свет горит по 240 секунд. Реверсивное движение ввели на двух участках протяженностью 420 и 460 метров. Чтобы не простаивать в пробке, которые теперь будут постоянными на мосту, водителей просят ездить между Волгоградом и Волжским по трассе в Волго-Ахтубинской пойме. А пассажирам общественного транспорта советуют пользоваться электричкой Волжский-Волгоград, которая с вокзала города-спутника уходит в 6.37.

С 5 апреля заработал телефон «горячей линии» по вопросам организации дорожного движения на Волжской ГЭС - 8-961-071-10-48.

Проблемное движение на плотине было еще вчера. После 15.00 автомобили двигались по мосту по одной полосе в тестовом режиме.