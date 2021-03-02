Еще год стоять в пробках: ремонт на Волжской ГЭС закончат только к Новому году

Фото: Администрация Волгоградской области

На Волжской ГЭС возобновился ремонт, который приводит к огромным автомобильным пробкам на плотине. Жителям Волгоградской области придется еще долго мириться с заторами. В этом году подрядчик завершит обновление последнего участка. Его протяженность 884 метра. Также мостовики обновят конструкции под проезжей частью. Но завершат работы только к концу 2021 года. Сегодня, 2 марта, на ГЭС выездное совещание провел губернатор Андрей Бочаров.

- Мы приступили к завершающему, третьему, этапу работ на мостовом переходе Волжской ГЭС. Он самый сложный, потому что включает в себя участок, который находится у железнодорожного полотна, и среднюю часть дороги. Сроки стоят жесткие: до конца года должны выполнить весь объем работ и запустить движение в полном объеме, - заявил глава региона.

Еще долгие месяцы жители Волгограда и Волжского будут простаивать в пробках между двумя городами. Сейчас на мосту движение осуществляется по двум полосам на участке в 384 метра. На плотине не будет реверсивного движения, которое в тестовом режиме 9 февраля остановило движение на ГЭС.

- Обращаюсь к жителям Волгоградской области, Волгограда и Волжского: надо потерпеть, чтобы несмотря на все трудности мы смогли завершить работы и не переносить их на 2022-й год, - сказал глава региона во время рабочего совещания на ГЭС, - добавил Андрей Бочаров.

На мосту за два предыдущих года сделали 70% запланированных работ Фото: Эдуард Пальгунов

Третий этап ремонта на Волжской ГЭС начался на месяц раньше, чем планировалось. Сейчас на объекте работают 39 монтажников и 18 механизаторов, 12 единиц техники. Ожидается, что всего для ремонта задействуют 150 человек. Работы будут идти круглосуточно.

Напомним, на Волжской ГЭС впервые проводится капитальный ремонт с момента ее открытия. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновление плотины идет третий год. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, за предыдущие этапы мостовики выполнили 70% запланированных работ.