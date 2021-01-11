Первый рабочий день в новом году стал последним для двух высокопоставленных чиновников администрации Волгоградской области. Новый председатель будет у регионального комитета по развитию туризма. Его прежний руководитель Светлана Матова лишилась своей должности. Она возглавляла комитет с октября 2019 года. Уволили и Александра Сторожука, руководившего областной инспекции государственного строительного надзора. Он на этом посту, как и Светлана Матова, также работал с октября 2019 года.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, временно возглавлять комитет по развитию туризма будет Михаил Вальковский. Он был замом у Светланы Матовой. Та же ситуация и в инспекции госстройнадзора. Временно исполняющим обязанности руководителя будет Владимир Митрохин – уже бывший помощник Александра Сторожука.