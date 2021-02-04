«Нас выгонят, а «Сосновый бор» снесут!»: сотрудники усадьбы обратились к волгоградцам за помощью

Судьбу волгоградской усадьбы «Сосновый бор» решил 12-й арбитражный апелляционный суд Саратова еще 25 января: до конца марта 2021 года гостиничный комплекс площадью около пяти тысяч квадратных метров обязаны снести. Без работы останутся десятки сотрудников.

«Нас просто выгонят, а «Сосновый бор» снесут! – пишут они в петиции на популярном ресурсе Change.org. - Просим вашей поддержки по делу о сносе усадьбы. Это место природной силы, место отдыха и семейных традиций. Место, которое кормит больше сотни работников. Место, которое является домом для трех десятков животных и птиц».

Напомним, судебные разбирательства касательно усадьбы начались еще в январе прошлого года, когда власти заявили исковые требования о сносе конюшен. Самостроями признали и другие помещения, в том числе гостиницу, гостевые домики, хозпостройки. При этом основной владелец комплекса Владимир Зубков находится в СИЗО Лефортово: его подозревают в причастности к делу о поджоге дома губернатора.