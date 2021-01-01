Пару дней назад «КП-Волгоград» подводила итоги 2020-го, назвав разочарованием года снос стадиона «Монолит» в Волгограде. Это событие, действительно, болью отозвалось в сердцах волгоградцев. Заметили потерю не только в Волгограде. Блогер Илья Варламов включил наш объект в десятку архитектурных потерь 2020 года.- Несмотря на пандемию и карантин, снос исторического наследия в России в 2020 году не прекращался – каждый месяц страна теряла как минимум одно уникальное здание, - сожалеет блогер.Одно из таких уникальных сооружений – стадион «Монолит» в Волгограде.- Ушла эпоха, - вздохнули многие, кто помнит, как выглядело это сооружение в свои лучшие годы. Правда, к моменту демонтажа и восстанавливать там было особо нечего. За объектом, который долгие годы принадлежал министерству обороны, все это время никто не следил.- Колоннады, арки, гипсовые формы и алебастры. Всё это – проект архитектора Бочарова, - подписывает фотографии Варламов, сравнивая их с тем проектом, который выбрали чиновники для легкоатлетического манежа. Его который построят на месте снесенного «Монолита». Новый спортивный объект будет многофункциональным, и он правда очень нужен спортсменам, но никакой архитектурной ценности он, конечно, ни для кого не представляет.