Как будет выглядеть стадион «Монолит» в Волгограде после реконструкции

Два ангара из быстровозводимых панелей, поля с искусственным покрытием, много асфальта и почти полное отсутствие зелени – примерно так будет выглядеть современный спорткомплекс, который планируют построить на месте заброшенного стадиона «Монолит» в Волгограде. Именно под это освобождают территорию и (несмотря на петиции волгоградцев) уже снесли колоннаду, построенную более полувека назад в стиле сталинского ампира.

Эта арка будет вместо разрушенной колоннады стадиона "Монолит". Фото компании-проектировщика.

Картинки будущего комплекса «КП-Волгоград» нашла на сайте компании, которая занимается проектом. Напомним, в январе 2020-го был объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции стадиона «Монолит». Выделили на эти цели 29 миллионов рублей. Тендер выиграла компания ООО «Эластомер», которая профилируется на производстве и монтаже синтетических покрытий. Эта компания обновляла поля на стадионе «Зенит» в Волгограде, и занимается реконструкцией легкоатлетического стадиона ВГАФКа.

На проект спортцентра потратили 29 миллионов рублей. Фото компании-проектировщика.

За основу нового спорткомплекса на месте «Монолита» в Волгограде взяли проект реконструкции центрального стадиона в городе Нововоронеж (Воронежской области).

«Проектируемый центр предназначен не только для тренировочного процесса легкоатлетов, но и для проведения крупнейших национальных и международных соревнований, - сказано на сайте компании-проектировщика. - На объекте предусматривается устройство лучших российских спортивных покрытий».

Также проектировщики предусмотрели установку на легкоатлетическом манеже современного спортивного оборудования, а для обеспечения хронометража соревнований и повышения эффективности тренировок будет применено электронное оборудование.

- Это будет спорткомплекс, где смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и жители Волгограда, - говорит заслуженный тренер по легкой атлетике Владимир Типаев.

Главный корпус- большой легкоатлетический манеж. Фото компании-проектировщика.

- Даже не верится, что наконец-то в Волгограде начали строить такой комплекс. Это просто мечта, что у нас будет своя территория спорта. Я считаю, что о таком можно только мечтать. И место там значимое и удобное – хорошая доступность и для жителей Центрального и Тракторозаводского района Волгограда и из города Волжского смогут туда приезжать. Это будет точка притяжения в Волгограде, - считает олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.

Напомним, что на территории стадиона «Монолит» планируют построить: легкоатлетическое ядро с дорожками 400 метров; легкоатлетический манеж и западную трибуну; спортивный корпус и восточную трибуну; игровую площадку для большого тенниса; поле для метаний; спортивную площадку общефизической подготовки; комплексную площадку для игры в волейбол и баскетбол; тренировочные беговые дорожки; площадку для игры в мини-футбол; а также трансформаторную подстанцию; котельную; автостоянку; площадку для хранения техники; резервуар дождевых стоков и ту самую входную группу.