Жители Волгограда добились возвращения трамвайного маршрута №1

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

С июля в Волгограде перестали ходить трамваи №1. На маршруте «Детский Центр» - «Мончегорская» был низкий пассажиропоток. Поэтому мэрия решила его закрыть. Тем более еще пандемия сказалась на количестве пассажиров. Но оказалось, что маршрут очень даже нужен волгоградцам. Многие ездили на трамваях из Ворошиловского в Центральный район и обратно. Вместо электротранспорта администрация города запустила автобусы №8а. А затем еще добавила маршрутку №1, которая начала курсировать в границах остановок «Улица Ростовская» – «Улица Соликамская». Но люди требовали электротранспорт. И добились этого. Трамвайный маршрут «Детский Центр» - «Мончегорская» возобновит работу в ближайшее время.

Пока на трамвайных путях идет ремонт. Рабочие меняют рельсы на улицах Чинарской и Просвещения. А возобновление маршрута №1 стало возможным, когда Волгоград вошел в федеральный пилотный проект. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Точная дата возрождения 1-го маршрута трамвая неизвестна. Обещают, что это произойдет на следующей неделе.

Отметим, в Волгограде летом этого года канул в лету троллейбусный маршрут №10.