2020-06-13T14:22:50+03:00
Общество

Администрация решила убрать трамвай №1 и троллейбус №10

На них слишком низкий пассажиропоток
Екатерина МАЛИНИНА
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К счастью, СТ пока не трогают.К счастью, СТ пока не трогают.
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Волгоградские власти давно уже сделали акцент на развитие автобусной сети. Городской электротранспорт давно считается убыточным. Исправить ситуацию особо и не стараются. Проще закрыть. Что власти и сделали. На сайте департамента городского хозяйства появился перечень маршрутов электротранспорта на 2-е полугодие 2020 года. В нем не достает двух. Нет трамвая №1, который шел от Детского центра до Мончегорской и троллейбуса №10, следовавшим от Землячки до площади Возрождения.

Видимо, специалисты из мэрии посчитали пассажиропоток, который оказался низким.

Разговоры о закрытии «единички» ходят уже второй год. Видимо, режим самоизоляции посчитали самым удобным моментом для принятия такого решения.

Кстати, многие жители Кировского района надеялись, что в районе все-таки восстановят троллейбус №18 - недавно мэрия проверяла готовность контактной электросети. Но видимо, чуда ждать не стоит

ИСТОЧНИК KP.RU

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